Rosa Chemical si è rifatto? La domanda assillante dei fan: che cosa ha risposto il cantante

Ha fatto insorgere l’associazione Pro Vita & Famiglia creando “scandalo” con il suo bacio appassionato a Fedez sul palco di Sanremo 2023. È stato “punzecchiato” da Renato Zero per il suo look e la sua performance, che lo ha definito un suo «sosia», ma a causa delle decisioni del suo staff e, dunque, solo in parte dell’artista stesso. E Rosa Chemical continua a far parlare di sé. In questo caso non per la sua musica, quanto per il suo appeal. Già, perché Manuel Franco Rocati, il 25enne di Grugliasco, nel corso degli anni, oltre che grazie anche al trampolino sanremese, ha raccolto a sé migliaia di fan, che ne apprezzano non solo le doti canore e musicali, ma anche la sua particolare cura dell’immagine. Rosa Chemical, nelle ultime settimane, oltre agli impegni musicali ha partecipato a diversi eventi durante la Fashion Week di Milano. L’artista ha sempre dichiarato di essere interessato all’arte in tutte le sue espressioni, inclusa la moda. Ed è per questo motivo che appare in pubblico sempre con look curiosi e che certo non passano inosservati. E vista anche la particolare cura che Rosa Chemical riserva alla sua pelle («tutto parte da un’alimentazione sana», ha dichiarato rivelando il suo “segreto”), ma anche la cura del make up e che mette in risalto i suoi lineamenti, più di qualcuno ha pensato che l’artista abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ma rispondendo a una domanda di un follower su Instagram, Rosa Chemical ha smentito tale diceria. E così, rispondendo a una domanda su Instagram, l’artista ha tagliato corto: «Me lo chiedete in tantissim*, sono esattamente come mamma mi ha fatto». Insomma, è solo questione genetica.

