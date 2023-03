Crac Svb, le borse europee provano a rialzare la testa: torna a scendere lo spread

Dopo il terremoto sui mercati finanziari causato dal fallimento della Silicon Valley Bank, oggi le borse europee provano a rialzare la testa. In avvio di giornata, tutti i principali indici europei mostrano qualche timido segnale di ripresa. Il Ftse Mib di Milano guadagna lo 0,4%, Il Dax di Francoforte lo 0,85%, Il Cac 40 di Parigi lo 0,63% e il Ftse 100 di Londra segna un +0,04%. Sul tentativo di recupero delle borse europee resta l’incognita degli indici bancari, con Bper che in mattinata lascia l’1,4% e Fineco l’1,6%. Dopo la chiusura di Milano a -4% di ieri, sembra che le borse europee si stiano lentamente riprendendo. Merito forse delle rassicurazioni dei vertici di Bruxelles e dei governi europei che ieri hanno assicurato che la crisi della californiana Svb non provocherà nessun effetto contagio in Europa. Tornano a scendere i due indici sul petrolio, con il Wti sotto i 73 dollari al barile (-2,7%) e il Brent sotto i 79 dollari al barile (-2,3%). Il gas cede il 3,95% con il Ttf ad Amsterdam sopra i 47 euro al megawattora. Buone notizie, infine, anche per lo spread, che scende sotto i 187 punti base. Il rendimento decennale dei titoli italiani si conferma in rialzo al 4,22%.

L’effetto sui mercati asiatici

Dopo il crollo – probabilmente temporaneo – delle borse europee, ieri anche i listini asiatici hanno seguito a ruota. A Tokyo, il Nikkei ha lasciato il 2,19%. Più contenute le perdite per gli indici cinesi di Shanghai (-0,72%) e Shenzhen (-0,98%). Tra gli altri, male anche Seul, che cede il 2,56%, e Sydney (-1,41%). Se le tensioni sui mercati oggi sembrano essersi alleggerite, è pur vero che cresce l’attesa per un altro dato: quello sull’inflazione americana, atteso a metà giornata. La previsione più condivisa è che la Federal Reserve deciderà di tagliare i tassi solo dello 0,25% a marzo. Giovedì, poi, toccherà alla Bce decidere. E non è ancora chiaro se Francoforte tirerà dritto con l’aumento dei tassi di interesse o si vedrà costretta a frenare.

Foto di copertina: ANSA/MATTEO BAZZI | Piazza Affari, a Milano, sede della Borsa Italiana



