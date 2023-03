Biden rassicura gli americani: «Il sistema bancario è solido. Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti»

«Gli americani possono stare tranquilli: il sistema bancario americano è sicuro». Così il presidente americano Joe Biden ha voluto rassicurare i cittadini americani sulla tenuta del sistema bancario dopo il fallimento della Silicon Valley Bank. In un breve discorso alla stampa, Biden ha specificato i tre cardini della strategia della sua amministrazione. Il primo: i correntisti di Svb e delle altre banche – comprese le aziende – continueranno ad avere accesso ai propri conti correnti. Lo stesso però non si può dire per gli investitori, che non saranno rimborsati. Il secondo messaggio riguarda i manager delle banche fallite in questi giorni, che – assicura Biden – saranno licenziati. Infine, un messaggio rivolto ai cittadini: «Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti», ha promesso il presidente americano. Il caso Svb, poi, riaccende i riflettori sulla regolamentazione delle banche. Nel suo discorso, Biden ha annunciato che chiederà al congresso e alle autorità competenti di rafforzare le regole per il settore bancario.

La paura di Wall Street

In questi giorni, il crac dell’istituto californiano, la 16esima banca di depositi più grande del Paese, ha generato un’ondata di panico sui mercati. In Europa, i titoli borsistici, specie quelli degli istituti bancari sono crollati, con Milano – maglia nera – che cede il 3,5% a fine mattinata. Nei giorni immediatamente successivi al fallimento di Svb, le autorità finanziarie americane si sono attivate subito per evitare il «contagio» di altri istituti di credito. Il Tesoro americano, guidato da Janet Yellen, ha annunciato che tutti i risparmi di cittadini e aziende saranno risarciti, anche oltre il limite federale di 250mila dollari fissato per legge. Nei giorni scorsi, però, altre due banche sono andate gambe all’aria: Silvergate e la newyorchese Signature Bank. Al punto che oggi il Vix – ribattezzato «indice della paura» di Wall Street – è salito a quota 27,84, il massimo degli ultimi cinque mesi.

Hochul: «Le banche restano aperte»

Alle parole di Biden sono seguite quelle di Kathy Hochul, governatrice dello stato di New York. Hochul ha parlato di un «weekend tumultuoso» e ha ringraziato il presidente americano «per la sua azione tempestiva». Nei giorni scorsi, il dipartimento finanziario di New York ha preso il controllo di Signature Bank, il secondo istituto bancario a fallire dopo il crac di Svb. Oggi Hochul ha confermato che anche i clienti di Signature, così come quelli di Svb, continueranno ad avere accesso ai propri conti correnti. «Abbiamo insistito affinché le protezioni del governo federale non valessero solo per i clienti di Svb. Stiamo facendo tutto il necessario per gestire la situazione», ha detto Hochul. Poi il messaggio ai cittadini: «Voglio dire questo ai newyorkesi: le filiali delle banche sono aperte anche oggi. Rimanete tranquilli, è tutto sotto controllo».

