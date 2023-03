Tensione a Napoli prima della partita: ultras dell’Eintracht lanciano bottiglie contro un bar in piazza Bellini

Caos in piazza Bellini a Napoli mezz’ora dopo la mezzanotte. Vestite di nero e con il volto coperto, una trentina di persone hanno si sono scagliate contro il bar Alkymya Bellini – che in quel momento era chiuso – e hanno iniziato a lanciare bottiglie. Secondo le prime ricostruzioni, tra i vandali c’erano anche alcuni ultras della squadra di calcio dell’Eintracht Francoforte. Presenti a Napoli in occasione della partita di questa sera 15 marzo. Match che aveva già fatto discutere nei giorni scorsi dopo che il prefetto ha vietato la vendita dei biglietti per i tifosi tedeschi. In quanto «evento ad alto rischio per l’ordine pubblico». Ma questo non ha fermato i tifosi di Francoforte a venire anche senza biglietti. Infatti almeno 400 persone ieri, 14 marzo, hanno preso il treno da Salerno e si sono dirette a Napoli. Non si esclude in giornata possano arrivare anche altri tifosi.

Razzi e fumogeni contro bus dei tifosi

Dopo il lancio di bottiglie a piazza Bellini ed essere stati allertati dai militari dell’Esercito presenti in zona, sul posto sono arrivati i i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli che ora stanno indagando sull’accaduto. Stando a quanto si apprende, non risultano feriti per il momento. Il comune di Napoli, come deterrente a episodi del genere, aveva emesso un’ordinanza con il divieto di vendita di bevande alcoliche dopo le 23 di sera. Nella nottata, un autobus di tifosi e ultras dell’Eintracht Francofort è stato attaccato con diversi fumogeni. lungo il tragitto tra la Stazione centrale di Napoli, dove erano arrivati, e il lungomare, dove si trova uno degli alberghi che li ospita, all’altezza di via Marina. Gli hanno lanciato “razzi” segnalatori e oggetti contudenti. Anche in questo nessun ferito. Uno degli alberghi del lungomare, dove soggiornano i supporter tedeschi, è guardato a vista da agenti di polizia. Una cintura di ‘sicurezza’ che nella notte era molto più folta.

