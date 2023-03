Roma-Feyenoord, Gualtieri chiama Piantedosi: «Valuti il divieto di trasferta per gli ultras olandesi»

Sono passate poche ore dai sorteggi per il prossimo turno di Europa League, ma a Roma già ci si interroga sulla questione sicurezza. Ai quarti di finale i giallorossi incontreranno gli olandesi del Feyenoord, che già incrociarono lo scorso anno in finale di Conference League. In vista della partita di ritorno, che si disputerà nella capitale il 20 aprile, il sindaco Roberto Gualtieri vuole farsi trovare pronto. «Ho chiamato il ministro Piantedosi poco prima di venire qui, esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l’altro, cade proprio alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di Roma», ha detto il primo cittadino di Roma. «Ho chiesto al ministro di valutare l’ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di Roma e del Paese tutto», ha aggiunto Gualtieri. Il 21 aprile, infatti, arriverà nella capitale una delegazione del Bureau International des Expositions, l’associazione che gestisce le esposizioni universali, di cui Roma si è candidata a ospitare l’edizione del 2030. «Abbiamo già visto episodi di violenza molto gravi. A maggior ragione vanno evitati in un momento così delicato per la città – ha aggiunto Gualtieri – Ho trovato piena disponibilità da parte del ministro a fare gli interventi più appropriati».

Il rischio di nuovi scontri

Gli episodi gravi di cui parla Gualtieri sono quelli andati in scena nei giorni scorsi a Napoli, in occasione della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra i padroni di casa e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Nelle ore prima e dopo la partita, le due tifoserie si sono rese protagoniste di scontri, aggressioni e altri disordini per le vie del capoluogo campano. Una sorta di guerriglia urbana, che nei giorni scorsi è valsa a Piantedosi una pioggia di critiche da parte delle opposizioni, che lo accusano di non essere riuscito a far rispettare l’ordine pubblico. Ieri, però, il ministro dell’Interno si è difeso, dicendo che l’intervento della polizia, coordinato proprio dal Viminale, è riuscito a «evitare il peggio». Nel 2022, quando era ancora prefetto di Roma, Piantedosi dispose il divieto di vendita dei biglietti proprio ai tifosi del Feyenoord in occasione del match contro la Lazio.

Foto di copertina: EPA/ROBIN UTRECHT | La curva del Feyenoord durante una partita contro l’Ajax (21 January 2023)

