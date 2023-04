Follia in semifinale tra Feyenoord e Ajax: accendino lanciato dagli spalti ferisce in testa Klaessen. Partita sospesa per alcuni minuti – I video

Nella semifinale di Coppa d’Olanda tra le acerrime rivali Feyenoord e Ajax è successo quasi di tutto. Il De Klassieker è storicamente uno dei match più accesi e lo scontro di mercoledì 5 aprile ne è stata una prova. Dopo pochi secondi dall’inizio della partita, l’arbitro ha dovuto interrompere il gioco a causa del denso fumo nero che si è alzato dalle tribune della squadra di casa, dove i tifosi avevano acceso numerosi fumogeni. Tadic ha poi portato in vantaggio i lancieri, recuperati nel finale di primo tempo dal gol di Gimenez. Al 51esimo, Davy Klaessen è diventato protagonista dell’incontro, segnando il gol che avrebbe poi portato la sua squadra Ajax alla vittoria. Ma appena dieci minuti dopo il nuovo vantaggio, dagli spalti dei tifosi del Feyenoord è stato lanciato un accendino che lo ha colpito alla testa, ferendolo visibilmente. L’arbitro ha sospeso la partita a tempo indeterminato. Poi il vice allenatore John de Wolf ha provato a placare i suoi sostenitori, il match è ripreso ma Klaessen ha dovuto lasciare il campo per il taglio alla testa. Il 13 aprile il Feyenoord ospiterà la Roma in casa nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

