Europa League, la Roma esce sconfitta da Rotterdam: vittoria per 1-0 del Feyenoord

La squadra di Mourinho ha l’occasione per passare in vantaggio, ma Pellegrini sbaglia il rigore calciando sul palo. Poi il gol di Wieffer a inizio secondo tempo

Al Feyenoord va il primo atto della doppia sfida contro la Roma nei quarti di finale di Europa League. La squadra di Rotterdam, che vuole riscattare la sconfitta in finale di Conference League dell’anno scorso proprio contro i giallorossi, vince 1-0. Tra sette giorni il ritorno allo stadio Olimpico. Nel primo tempo i padroni di casa impongono il loro ritmo, la Roma perde per infortunio Dybala ma sono proprio i giallorossi ad avere l’occasione per passare in vantaggio, a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Da un calcio d’angolo sulla destra Wieffer tocca di mano il pallone e l’arbitro fischia il rigore. Pellegrini però spreca, tirando sul palo alla destra del portiere. Nel secondo tempo i giallorossi perdono anche Abraham ed è sempre Wieffer a rendersi protagonista, questa volta in positivo segnando con un tiro da fuori che rimbalza davanti a Rui Patricio. La Roma accusa il colpo ma poi reagisce, rendendosi più volte pericolosa. L’occasione più netta, sempre da calcio d’angolo, se la procura Ibanez ma la palla finisce sulla traversa e non supera completamente la linea. Al De Kuip finisce 1-0.

