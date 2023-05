Crosetto interviene sull’esclusione del fisico Rovelli dalla fiera di Francoforte: «Non l’ho deciso io ma un suo amico»

Il ministro della Difesa Guido Crosetto si tira fuori dalle polemiche sulla mancata partecipazione del fisico Carlo Rovelli alla fiera del libro di Francoforte. I due erano stati protagonisti di uno scambio piuttosto acceso di opinioni dopo l’intervento dello stesso Rovelli sul palco del concertone del Primo maggio a Roma: «Lo sapete che in Italia il ministro della Difesa è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi del mondo? Il ministro della Difesa deve servire per difenderci dalla guerra, non per fare i piazzisti di strumenti di morte», aveva scandito Rovelli durante l’evento organizzato dai sindacati. Ieri, l’ultimo sviluppo della vicenda. Il fisico pubblica su Facebook la lettera ricevuta da Ricardo Franco Levi, commissario della Fiera di Francoforte, in cui viene informato che il suo evento alla cerimonia di apertura è stato cancellato. Secondo il fisico, la decisione nasconde una spiegazione piuttosto semplice: «perché ho osato criticare il ministro della Difesa». Crosetto però non ci sta. E su Twitter nega di aver in qualche modo influenzato la decisione. «Qualcuno decide che Carlo Rovelli non parteciperà alla Fiera di Francoforte. A quanto leggo dalla lettera che lui stesso ha pubblicato, è un suo amico. Che non conosco, se non per essere stato sottosegretario con Prodi. Quindi lasciatemi fuori dalle vostre polemiche», scrive il ministro della Difesa.

