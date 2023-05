G7, i leader arrivano a Hiroshima: «Non è esclusa la partecipazione in presenza di Zelensky»

Il Giappone è pronto ad accogliere i leader del mondo, le loro delegazioni e i numerosi paesi invitati, in una Hiroshima blindata che da venerdì 19 a domenica 21 maggio ospita il G7. Giorgia Meloni è stata la prima rappresentante di governo a raggiungere la città e ha già incontrato il suo omologo Fumio Kishida. Il primo ministro giapponese ha subito rivolto un messaggio di cordoglio per le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna. «Essendo l’Italia il prossimo presidente del G7 è fondamentale ancora di più che la nostra cooperazione sia molto stretta», ha sottolineato Meloni, «noi siamo due potenze regionali che hanno ruoli di responsabilità insieme ai leader del G7, in questa fase è fondamentale che noi lavoriamo insieme per la sicurezza, e per la sicurezza economica». Meloni, osservano fonti italiane, sarà la quinta donna premier a partecipare a un G7. I precedenti sono la Germania con Angela Merkel, il Canada con Kim Campbell nel 1993, il Regno Unito con Margaret Thatcher e Theresa May, mentre Liz Truss non ha fatto in tempo a partecipare a nessun vertice mentre Stati Uniti e Francia non hanno mai avuto presidenti donna. Ai lavori parteciperà però anche la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen.

La presenza di Zelensky

Anche il presidente americano Joe Biden è già arrivato a Hiroshima, in attesa del vertice che inizierà venerdì, insieme al segretario di Stato Antony Blinken. Nelle prossime ore arriveranno poi il premier canadese Justin Trudeau, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier britannico Rishi Sunak, che in serata verranno raggiunti dal presidente del Conisglio Charles Michel e della Commissione Ue Ursula von der Leyen che arriveranno con due diversi aerei. Venerdì mattina, infine, arriverà il presidente francese Emmanuel Macron. Ma a prendere parte al G7 sarà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invitato da Kishida. Sulle modalità di partecipazione c’è massimo riserbo e nelle ultime ore stanno filtrando alcune indiscrezioni. L’agenzia di stampa giapponese Kyodo, citando l’ufficio del presidente ucraino, Igor Zhovkva, fa sapere che non è ancora esclusa la partecipazione in presenza di Zelensky, perché attualmente non è stato ancora definito il formato di intervento. La decisione finale sulla possibilità di una visita in Giappone verrà presa in base alla situazione militare

