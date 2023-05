Serie B, il Sudtirol in semifinale contro il Bari: fuori la Reggina di Pippo Inzaghi

Doccia fredda per Pippo Inzaghi. Il Sudtirol elimina dai playoff per la Serie A la sua Reggina con un goal nel finale di Daniele Casiraghi, l’uomo che con i suoi goal ha portato l’anno scorso il Sudtirol dalla C alla B. La squadra di Pierpaolo Bisoli affronterà ora il Bari per l’andata della semifinale lunedì 29 maggio.

