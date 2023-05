No! Questo video non dimostra che i video degli astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale siano falsi

Ci sono teorie del complotto dure a morire che circolano da anni. Una di queste è quella secondo la quale l’essere umano no sarebbe mai andato nello Spazio. A intervalli più o meno ampi inizia a circolare clip che mostrano le prove della presunta finzione delle dirette dalla Stazione Spaziale internazionale. Tutte confutate da esperti, oltre che dalla stessa Nasa. Vediamo l’analisi nel dettaglio.

Analisi

Di seguito vediamo uno screen del reel su Facebook oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

In Florida si fanno due domande sul perché la nasa usa green screen cgi corde effetti di Hollywood per venderci balle spaziali giornaliere ….. Effettivamente questi sono attori ben pagati per alimentare la truffa mondiale ,ricordiamo che su i vaccini ci sta il segreto militare, perché questi enti dovrebbero mostrarci cosa accade realmente sullo spazio…..ricordiamo che fino a oggi non esiste una foto della terra completa senza modifica di Photoshop scattata da una media distanza dove è mostrata completamente… Esiste solo una foto della terra completa , si chiama Pale Blue Dot dove viene mostrato un pallino in mezzo al nulla talmente piccolo millantata per la terra e la sua posizione sullo spazio…

Innanzitutto è importante notare che il discorso mostrato all’inizio non è pronunciato da una figura di rilievo. Ma da un semplice cittadino che diffonde teorie non verificate. L’uomo parla di dell’uso di cavi, carrucole, green screen e realtà virtuale per simulare la gravità zero. Al discorso vengono sovrapposte immagini che secondo l’uomo proverebbero quanto dice. Si vedono astronauti che sparirebbero, presunti green screen e cavi. Si vedono anche clip di passeggiate spaziali nelle quali apparirebbero bolle d’aria e astronauti che vengono calati nell’acqua. I cosmonauti, poi, secondo la teoria, rimarrebbero incastrati in presunti cavi usati per sospenderli e fingere la gravità zero. Si tratta di un’insieme di infondate teorie che in molti casi sono già state ampiamente smentite. L’intervento dell’uomo è realmente avvenuto, e come mostra questo video risale al 4 aprile 2023 (minuto 39). Si tratta del regular meeting di Brevard County, sulla costa atlantica della Florida.

I glitch

Come spiegato in questo articolo dell’Associated Press, ci sono numerosi elementi che smentiscono la tesi dell’uomo. Innanzitutto, quanto sostenuto viene smentito dalla Nasa che spiega come il glitch che i complottisti attribuiscono al green screen sono in realtà dovuti a normalissime e brevi interruzioni di segnale che si verificano tra la Stazione Spaziale Internazionale in orbita, e la Terra. Si potrebbe obiettare che la Nasa in questo caso avrebbe un presunto conflitto di interessi. Fortunatamente, a confermare che quello sostenuto dall’uomo non ha nulla di vero ci sono anche esperti esterni. «Niente di tutto ciò ha alcun senso», dichiara ad AP Jonathan McDowell, astrofisico del Center for Astrophysics dell’Università di Harvard. «Il materiale che si può veder vedere sulla TV della NASA e sui video di Roscosmos della copertura in diretta dei membri dell’equipaggio a bordo della ISS è chiaramente legittimo e suggerire che sia falso è semplicemente sciocco e ignorante».

I presunti cavi

La porzione del video in cui uno degli astronauti starebbe aggiustando un cavo di sospensione, ad esempio, mostra semplicemente uno dei membri dell’equipaggio mentre aggiusta il microfono di uno dei compagni, spiega McDowell. L’esperto suggerisce anche un modo per verificare da sé la presenza in orbita dell’ISS, che può essere intercettate nel proprio spazio radio da amatori a cui gli astronauti sono soliti rispondere. Inoltre, l’effetto doppler – fenomeno fisico che consiste nel cambiamento apparente, rispetto al valore originario, della frequenza o della lunghezza d’onda di una fonte in movimento – che si verifica a causa della velocità assume valori tali che sarebbero impossibili se l’Iss non fosse in orbita.

Le «bolle d’aria»

La ragione delle bolle, invece, viene spiegata da Joshua Colwell, docente e ricercatore di Scienza Planetaria all’Università della Florida. «Le bolle di gas che si muovono attraverso un fluido non seguono una linea perfettamente retta mentre salgono in superficie», ha spiegato Colwell in una e-mail. «Le cose che ho visto nel video mostrato non si muovono in linee parallele ma si muovono verso l’esterno come un ventaglio da un punto di origine comune, e si muovono a velocità costante e in linee perfettamente diritte». Segno che si tratta di semplici particelle di polvere o ghiaccio.

Conclusioni

Secondo un uomo le dirette dalla Stazione Spaziale Internazionale sarebbero false. L’uomo parla di dell’uso di cavi, sospette bolle d’aria, carrucole, green screen e realtà virtuale per simulare la gravità zero. Tutte le presunte prove sono state confutate da esperti, oltre che dalla Nasa.

