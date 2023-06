Abbiategrasso, i genitori dello studente che ha accoltellato la prof: «Ci siamo scusati con il preside»

Elisabetta Condò, la prof accoltellata da un suo studente ad Abbiategrasso, ha detto che i genitori del ragazzo non si sono scusati per l’accaduto. Il 16enne si trova in carcere. La docente dell’istituto Alessandrini sta invece trascorrendo la convalescenza a casa. E oggi i genitori del ragazzo che frequentava la seconda AL dicono che si erano scusati con il preside il giorno dei fatti. Tramite l’avvocato Stefano Rubiu la famiglia chiarisce che aveva manifestato subito la sua vicinanza. Ma che adesso aspettano i tempi e i modi giusti per manifestarla pubblicamente anche alla professoressa. Nel comune di Boffalora sopra Ticino, c’è chi racconta di aver visto il ragazzo passare «sulla sua bella moto, con un casco come un’astronave e il giubbotto tecnico».

Le scuse

Il preside dell’istituto Alessandrini Michele Raffaeli conferma: «Le scuse le hanno fatte a me. C’è comprensione per la situazione della famiglia, che è ben consapevole della gravità dell’accaduto. Ho comunicato subito all’interno della scuola l’attenzione e la costernazione dei genitori, le scuse non sono mancate. Quando hanno parlato con me, ho fatto sentire ai genitori la nostra vicinanza e la nostra preoccupazione nei confronti del ragazzo. Perché per noi gli studenti che sbagliano non vanno allontanati ma, al contrario, accolti e aiutati perché si riprendano dalla caduta. Quando ho accompagnato il ragazzo in ambulanza, dopo il fatto, era paralizzato e guardava nel vuoto. Appariva assolutamente calmo, ma non era in sé».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: