L’incontro tra Zelensky e il cardinale Zuppi a Kiev. Il presidente ucraino: «Non sarà un cessate il fuoco a portare la pace» – Il video

È entrata nel vivo la missione di pace del Vaticano per la guerra in Ucraina. Oggi, martedì 6 giugno, il cardinale Matteo Maria Zuppi – Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – ha incontrato Volodymir Zelensky. Durante il colloquio, fa sapere il suo portavoce, il leader di Kiev «ha sottolineato che un cessate il fuoco e il congelamento del conflitto non porteranno alla pace» e ha ribadito che qualsiasi accordo di pace dovrebbe sottostare alle condizioni dettate dall’Ucraina. A sottolinearlo è lo stesso Zelensky sul suo canale Telegram: «Ho incontrato il cardinale Zuppi. Abbiamo discusso della situazione in Ucraina e della cooperazione umanitaria nel quadro della formula di pace ucraina. Solo sforzi congiunti, isolamento diplomatico e pressioni sulla Russia possono portare una giusta pace in terra ucraina».

Il leader di Kiev ha chiesto alla Santa Sede di «contribuire ad attuare il piano di pace ucraino» e si è detto disponibile ad accogliere «con favore» la disponibilità di altri Stati a provare a risolvere il conflitto. Allo stesso tempo, Zelensky ha ribadito uno dei suoi punti irrinunciabili: «poiché la guerra è sul nostro territorio – ha aggiunto – l’algoritmo per raggiungere la pace può essere solo ucraino». Secondo Avvenire, l’incontro tra Zelensky e Zuppi sarebbe stato «molto cordiale». Nella giornata di ieri, l’inviato di Papa Francesco ha incontrato numerosi esponenti delle autorità civili con i quali sono stati affrontati importanti dossier su cui – scrive il quotidiano cattolico – la Santa Sede può cercare di aprire dei corridoi per quella che viene definita «diplomazia umanitaria». La missione del cardinale, accompagnato dall’arcivescovo lituano Visvaldas Kulbokas, proseguirà con altri incontri al termine dei quali verranno riferiti al Pontefice i risultati della delicata missione in Ucraina e i passi che verranno compiuti in futuro.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: