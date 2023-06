No! Giorgia Meloni non ha indossato una maglietta con il logo del Roma Pride

Si avvicina il Pride del 10 giugno 2023. Oltre al fotomontaggio che insinuava un fasullo sostegno Lgbtq+ per la pedofilia, dove veniva mostrato un uomo con indosso una maglietta riportante la scritta “Trans kids are sexy“, viene condivisa una presunta fotografia del Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni mentre indossa una maglietta a favore del Roma Pride. Anche in questo caso parliamo di un falso.

Nessuno degli account social del Presidente del Consiglio ha pubblicato la foto con il logo del Roma Pride.

La foto originale risale al 2019 e riportava un’altra scritta con tutt’altro messaggio.

Analisi

Riportiamo alcuni esempi di post pubblicati, partendo da quello dell’utente Pasquale che nella sua foto profilo riporta la bandiera della Russia (ricordiamo che la propaganda russa contro l’Ucraina include l’omofobia) e commenta così: «MA LA COCOZZA DELLA MELONI NON ERA PER LA FAMIGLIA TRADIZIONALE?».

L’utente Roberto commenta così: «DOPO 30 ANNI DI GOVERNI VERGOGNOSI FARMI PRENDERE PER IL C… DALLA MELONI PROPRIO NO!». In un’altra condivisione, l’utente Daniele scrive: «In barba a quei babbaloni che….la meloni è nazionalista, la meloni mo je fa vede lei. Vi ha riccamente inchiappettato tutti. Avanti col Pride, col servilismo americano e con la sostituzione etnica che poi tanto male non è visto il livello degli italiani».

La foto è del 2019

Come nel caso del fotomontaggio della maglietta riportante la scritta “Trans kids are sexy“, ci troviamo di fronte a un fake creato utilizzando una foto datata e risalente al 2019. Ecco l’originale pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale di Giorgia Meloni, dove notiamo un’altra immagine con la scritta «Io sono Giorgia»:

Conclusioni

Giorgia Meloni non ha indossato una maglietta con il logo del Roma Pride. Si tratta di un fotomontaggio di una maglietta che avrebbe ricevuto nel 2019 con la scritta «Io sono Giorgia».

