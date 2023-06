L’«Amico del Quore» di Achille Lauro arrestato per tentato omicidio

È il protagonista di una hit del cantante. Ora è in carcere

Achille Lauro gli ha dedicato una delle sue hit: “Amico del Quore”. Mentre al Tufello è soprannominato “Er Ciccione”. Fabio Salandri, 46 anni, che compare anche nel video dalla canzone, è in carcere per tentato omicidio. Insieme al 37enne Marco Antoniucci avrebbe gambizzato Marco Canali detto “Mezza Recchia”. I poliziotti del distretto Fidene-Serpentara spiegano che ad incastrarli sono state le videocamere di sorveglianza. E, aggiunge Repubblica, alcune intercettazioni: «Si devo sceje fra famme pija per culo o azzoppa quarcuno, lo azzoppo, credimi».

