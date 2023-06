«Ciao Silvio», così un noto sito di escort saluta Silvio Berlusconi

«Ciao Silvio». La scritta è chiara, senza equivoci. E capeggia su un noto sito che promuove le escort in tutto il mondo. Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, saluta così Silvio Berlusconi, morto stamane al San Raffaele di Milano, dedicandogli per qualche ora l’home page del sito. «Non per una simpatia politica o altri motivi – spiegano – ma per il contributo che ha dato alla semantica del settore del sesso a pagamento in Italia». D’altronde se la parola escort è diventata oramai di uso comune è grazie ai processi su di lui, nati per lo scandalo olgettine. “Escort” è una parola poco usata nel mondo anglosassone. In altre lingue si scade alla parolaccia come “nuten” in tedesco, “putas” in spagnolo, “loft girls” in inglese. «La grande risonanza dei Processi a Berlusconi – sottolineano – ha fatto sì che gli italiani abbiano iniziato a cercare su Google la parola “escort” senza remore. Una parola meno offensiva e più dignitosa per le operatrici del sesso. Probabilmente un caso unico in tutto il mondo degli incontri per adulti».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: