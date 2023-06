Da Draghi a Letta fino ai fiori di Meloni: i funerali di Flavia Franzoni Prodi celebrati da Zuppi

Oggi 16 luglio ultimo saluto a Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi che è morta lo scorso 13 giugno dopo aver accusato un malore mentre la coppia si trovava in Umbria. I funerali sono iniziati alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte, officiati dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. «Stando insieme tanti anni si entra in simbiosi, si assomigliano perfino le calligrafie, stare insieme è garanzia di armonia nella diversità. L’amore è concreto, prende tutto il corpo ma anche tutta l’anima. È un legame abbondantemente d’oro che ha legato Flavia a Romano, dove si confonde la metà dell’uno alla metà dell’altro», ha detto Zuppi in un passaggio dell’omelia. «Il loro legame richiede quel trucco, che come ha detto intelligentemente Romano, è la manutenzione. Manutenzione che c’è stata, fino alla fine, ed è sempre richiesta», ha aggiunto il cardinale.

I presenti

Presenti alla celebrazione l’ex Premier Mario Draghi, l’ex leader del Pd Walter Veltroni, il banchiere Alessandro Profumo, gli ex ministri Patrizio Bianchi e Alberto Clò, l’ex presidente della Banca nazionale del lavoro Luigi Abete. Ma anche l’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini, gli ex premier Massimo D’Alema e Mario Monti, la segretaria del PD Elly Schlein, il Governatore Stefano Bonaccini e l’ex premier Enrico Letta. Presente anche una rappresentanza del centrodestra locale, tra cui la ministra di Forza Italia Anna Maria Berini e il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia. Arrivato al funerale, quest’ultimo ci ha tenuto a ricordare che Flavia «era una persona che certamente ha connotato la vita di un rappresentante delle istituzioni, che è stata al suo fianco. Il presidente del Consiglio – ha aggiunto – è un’istituzione verso cui tutti dobbiamo rispetto e Prodi ha rivestito questo incarico in più occasioni». Molte le corone di fiori presenti in chiesa, tra cui quella della premier Giorgia Meloni.

