Conte mette i puntini sulle i dopo lo show in piazza di Beppe Grillo: «L’indirizzo politico lo detto io. Berlusconi? Ha portato al degrado etico»

«Berlusconi è stato l’uomo e la figura politica che ha creato una grande anomalia in Europa e una frattura in Italia, ha causato una tensione istituzionale con leggi ad personam, un degrado dell’etica pubblica». A parlare, a poco più di una settimana dalla morte del leader di Forza Italia, è il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ospite a Otto e mezzo su La7. Sul Cavaliere, Conte ha detto di avere un giudizio «in contrasto con il racconto che è stato fatto in questi giorni». La critica è soprattutto al mondo dell’informazione: «Abbiamo subìto un racconto a reti unificate in cui si è declamato il grande statista, una visione unilaterale alla quale non ci siamo accodati. Non permetteremo di scrivere e riscrivere la storia, che per noi è ben diversa», ha scandito Conte.

I rapporti con il Pd

Nel corso dell’intervista con Lilli Gruber, il leader del M5s è tornato a parlare anche di un’eventuale convergenza con il Partito democratico di Elly Schlein. «Gli elettori si chiedono qual è il progetto e la visione politica del M5S e lo stesso per il PD, non pensano ad alleanze strategiche», ha detto Conte. La porta verso la segretaria dem però resta aperta. «La manifestazione di sabato è servita a definire il Paese che vorremmo, è un primo passo forte». Non solo: Conte torna anche a dirsi disponibile a portare avanti battaglie comuni: «Se il Pd abbraccerà e indirà manifestazioni come quella sull’autonomia differenziata e ci invita noi ci saremo». A proposito della rivolta interna al Pd dopo la partecipazione di Schlein alla manifestazione dei 5 stelle a Roma, Conte aggiunge: «Schlein è stata attaccata perché evidentemente all’interno del PD ci sono componenti non propense al dialogo con noi».

Grillo, i passamontagna e i rapporti ai vertici M5S

E sempre a proposito della manifestazione del Movimento di sabato scorso, il leader dei 5 stelle ha commentato anche il passaggio controverso sulle «brigate di cittadinanza» pronunciato dal palco da Beppe Grillo. «Smontando i presìdi anticorruzione, il malaffare dilagherà senza passamontagna. Quindi Grillo dice che per fare lavori utili bisogna essere clandestini: è un mondo al rovescio», ha detto Conte. E a proposito del ruolo di Grillo all’interno del Movimento 5 stelle, l’ex premier precisa: «Ha un contratto in corso col Movimento che verrà rinnovato. C’è stato un chiarimento sulla distribuzione dei ruoli, anche statutario, quando mi sono insediato. Il ruolo di garante nessuno glielo leverà mai, ma è cosa distinta dall’indirizzo politico, che detto io».

Credits foto: ANSA/Alessandro Di Meo | Il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite della trasmissione televisiva ‘Otto e mezzo’, condotta da Lilli Gruber (Roma, 20 giugno 2023)

