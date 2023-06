Corsa contro il tempo per il sommergibile Titan, il robot avvista alcuni rottami vicino al Titanic

Il robot Victor 6000 inviato dalla Guardia costiera Usa per le ricerche del sommergibile Titan ha individuato «alcuni rottami» all’interno della zona in cui si stanno concentrando i soccorsi, vicino al relitto del Titanic. Secondo il Guardian, gli esperti del comando unificato dei soccorsi stanno valutando le ultime informazioni raccolte, ma non è ancora chiaro se quei detriti possano appartenere al sommergibile su cui ci sono i cinque passeggeri. Una conferenza stampa della Guardia costiera Usa con un punto sulle operazioni di soccorso è prevista per le 21 in Italia. Intanto le operazioni vanno avanti, assicurano le autorità impegnate nei soccorsi, mentre secondo le stime l’ossigeno a bordo del Titan dovrebbe essersi esaurito.

Le ricerche

Nelle operazioni di soccorso sono coinvolte le autorità statunitensi, canadesi, francesi e britanniche. Nell’area in cui si sono concentrate le ricerche nelle ultime ore ci sono una nave cadanese, la Horizon Arctic e una francese, la Atalante. È stato poi calato in mare il robot Rov della Horizon che è stato spinto fino al fondale oceanico, con l’obiettivo di concentrare le ricerche nei pressi del relitto del Titanic a oltre 3mila metri di profondità. Il robot è anche dotato di braccia meccaniche in grado di tranciare cavi e sollevare il sommergibile nel caso in cui riuscisse a trovarlo. Rinforzi sono stati inviati anche da Londra, con un aereo militare della Raf dotato di equipaggiamento specializzato. A bordo del velivolo c’è anche un ufficiale di vascello, Richard Kantharia, che vanta importanti esperienze «della guerra sottomarina e delle operazioni di immersione».

Il falso allarme dei rumori

Ieri erano stati rilevati dei rumori a cadenza costante che avevano riacceso le speranze dei soccorritori. Quelli che in un primo momento erano stati interpretati come possibili segnali dal sommergibile, sono poi stati classificati come «rumore di fondo dell’oceano», come aveva poi confermato il contrammiraglio John Mauger della Guardia costiera Usa che coordina le ricerche.

