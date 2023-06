No! Al Parlamento europeo non hanno confermato che i vaccini sono falsi e diffusi dalla massoneria ebraica

Come spesso accade nelle teorie del complotto, si può incappare nelle narrazioni antisemite. È il caso di una vecchia condivisione Facebook (per esempio qui e qui) – che in Italia circola almeno da un anno -, riguardante la richiesta di risarcimento presentata dal parlamentare europeo e giudice croato Mislav Kolakusic, il quale avrebbe denunciato i 71 miliardi di euro che la Von der Layen avrebbe intascato da una non meglio definita lobby ebraica che controllerebbe Pfizer. Si parla quindi dei «vaccini falsi e inutili» e di un «crimine contro l’umanità».

Torna a essere condiviso un intervento di Mislav Kolakusic al Parlamento europeo dove lancia accuse non dimostrate contro i vaccini.

Nelle condivisioni si condisce l’intervento con allusioni a un complotto ebraico che coinvolgerebbe Pfizer e Von der Layen.

Kolakusic non scopre niente di nuovo, limitandosi a elencare le solite bufale No vax.

Analisi

Riportiamo di seguito la narrazione originale, risalente al novembre 2022, ripresa in tutte le condivisioni successive:

Il parlamentare europeo e giudice croato Mislav Kolakusic nel corso di una audizione al Parlamento europeo ha dichiarato che I VACCINI SONO FALSI E INUTILI sulla base dei dati raccolti dal Sistema Sanitario inglese, ha dichiarato che la medicina e scienza di Pfizer sono FALSITÀ e ha chiesto che i contratti con Pfizer siano subito BLOCCATI.



Sono contratti secretati per ben 71 miliardi di euro che la Von der Layen o meglio Von der Troyen ha fatto con Pfizer (azienda gestita da ebrei e finanziata da Blackrock, il più grande fondo di investimenti mondiale gestito da ebrei).

Le condivisioni più recenti sono “arricchite” da più precise invettive antisemite:

Siano maledetti in eterno. Essere servi di ebrei Ashkenaziti satanisti psicopatici malati mentali è essere peggio della feccia e dello sterco. FATE PURE GIRARE la notizia e chi sa l’inglese si ascolti il video incluso con il discorso del giudice croato che passerà alla storia!!!

Bufale vecchie e pericolose

Si fa riferimento all’intervento di Kolakusic avvenuto durante una audizione al Parlamento europeo, che siti come ArezzoWeb hanno riportato in maniera acritica fin dall’ottobre scorso. Dalle trascrizioni non vi è traccia delle allusioni antisemite con cui viene condito il suo intervento nelle condivisioni in oggetto. Kolakusic non fa altro che elencare una serie di tormentoni No vax già abbondantemente respinti, che vanno dal «vaccino Covid non testato, efficace e sicuro» al «senza che nessuno sappia cosa c’è dentro». Sono tutte vecchie bufale già abbondantemente smentite. I vaccini hanno dovuto superare tre fasi di sperimentazione clinica e prima di venire distribuiti a tutte le fasce di popolazione si è dovuto procedere per gradi e sempre sotto attenta sorveglianza. Dunque non ha alcun senso sostenere che “non sappiamo cosa c’è dentro”. Sicuramente non c’é dietro un fantomatico complotto ebraico, per ragioni che ci auguriamo essere ovvie a oltre 80 anni dalla chiusura dei campi di sterminio nazisti.

Conclusioni

Le congetture di Kolakusic al Parlamento europeo non possono essere usate come prova del fatto che i vaccini Covid non siano stati sufficientemente testati prima della distribuzione alla popolazione, men che meno si può utilizzare per fare allusioni a un presunto complotto ebraico volto a lucrare sui lotti di vaccino.

