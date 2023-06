La grande paura del Kazakistan: «I russi tentano di arruolare i nostri cittadini per mandarli al fronte in Ucraina»

La Russia è alla ricerca di nuovi soldati da impiegare nella guerra in Ucraina e li sta reclutando in Kazakistan. A denunciare la situazione sono alcuni media locali del Paese centro-asiatico, che è sì alleato di Mosca ma ha sempre mantenuto una linea prudente sul conflitto. La conferma è arrivata dalle autorità delle regioni nel Nord del Kazakistan, dopo che si era diffusa notizia di alcuni cittadini kazaki uccisi in Ucraina mentre combattevano al fianco dell’esercito del Cremlino. Le autorità della regione settentrionale di Kostanay, che confina con il Paese di Vladimir Putin e ospita una numerosa minoranza russa, hanno specificato che le richieste di reclutamento sarebbero arrivate sia dall’esercito russo che dai mercenari del gruppo Wagner, ma hanno invitato i residenti a «non cedere» ai tentativi di Mosca di arruolarli. Secondo i dati del governo di Astana, nella regione nel Nord del Kazakistan vivono circa 880mila persone, di cui circa il 41% di etnia russa. Al di là della questione relativa ai reclutamenti, le autorità kazake temono che possa diffondersi un sentimento separatista. Per questo le autorità locali hanno ricordato che fare appelli separatisti, anche sui social media, rappresenta un reato punibile con condanne fino a 10 anni di carcere. Il governo di Astana non ha riconosciuto le regioni ucraine occupate da Mosca, ma è stato accusato nei mesi scorsi di aver aiutato il Cremlino ad aggirare le sanzioni occidentali.

Credits foto: EPA/Sergei Ilnitsky | Militari russi durante un’esercitazione di fronte a un sistema missilistico S-300 (30 giugno 2023)

Continua a leggere su Open

Leggi anche: