Ultimo, dito medio dal palco ai giornalisti che hanno esultato per il suo quarto posto a Sanremo – Il video

«Posso avere un momento per parlarti con sincerità?», cantava ieri sera, 1 luglio, Ultimo nella prima tappa del suo tour estivo allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. E mentre si esibiva sulle note di Canzone stupida, alle sue spalle, sullo schermo, si susseguiva un carosello di ritagli di giornali in cui veniva stroncato da alcuni giornalisti. La risposta è stata eloquente: un dito medio ben piazzato a favor di camera. Il fatto che i rapporti tra Ultimo e diversi giornalisti non siano propriamente amichevoli è ormai storia nota, sin dallo scontro avvenuto a Sanremo 2019, quando si classificò secondo, dietro a Mahmood, e in sala stampa gli animi si scaldarono parecchio, sfociando in uno scontro parecchio acceso tra il cantautore romano e alcuni critici. Si pensava che con il passare degli anni la situazione si sarebbe rasserenata. Ma così non è stato. Durante la partecipazione a Sanremo 2023, Ultimo si è classificato quarto, restando a un passo dal podio. Un posizionamento che però, come testimoniano diversi video registrati in sala stampa a Sanremo, ha fatto esultare i giornalisti presenti. Ultimo sperava che con questo Festival si sarebbe chiuso il cerchio delle polemiche con i giornalisti. Tant’è che per placare i fan, dopo il piazzamento al quarto posto ha ironizzato: «Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano caz… loro. Sto scherzando». Alla fine, a distanza di mesi dalla kermesse di quest’anno, si è capito come sarebbe andata a finire, con un po’ d’ironia, sperando che il cerchio si chiuda davvero.

