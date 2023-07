Paura per un turista bloccato tra le onde vicino agli scogli ad Anacapri, così il bagnino è riuscito a salvarlo – Il video

Quando ha visto quell’uomo in balia del mare agitato tra gli scogli di Anacapri, il bagnino Alessandro Saki Palumbo non ci ha pensato due volte e si è tuffato riuscendo a raggiungerlo con alcune faticose bracciate. Come riporta Caprinews, l’episodio è avvenuto a Punta Carena, dove il turista straniero ha rischiato di finire contro gli scogli se non fosse intervenuto Palumbo. Il bagnino del lido del Faro è riuscito ad avvinare alla riva il turista, mentre il resto dello staff dello stabilimento è arrivato in soccorso da terra lanciando una corda. Nonostante il vento ancora forte che ingrossava le onde, i due sono riusciti a guadagnare la riva tra gli applausi dei presenti.

