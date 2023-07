Due tifosi beccano Lukaku: «Non dire mai “Forza Juve”». Il belga li spiazza: «Non credo che si farà…» – Il video

Dopo aver provato a sorridere e non rispondere alle domande dei due tifosi fuori dal centro sportivo di Bruxelles, il centravanti si sbilancia sulla tanto chiacchierata trattativa in corso con i bianconeri

Cresce il mistero sul futuro immediato di Romelu Lukaku, dopo lo strappo plateale con l’Inter e le voci sempre più insistenti che lo vorrebbero diretto alla Juventus. A rendere se possibile ancora più intricata la vicenda del belga arriva il video diffuso su TikTok di un paio di tifosi belgi apparentemente simpatizzanti dell’Inter che hanno incrociato l’attaccante fuori dal centro sportivo di Bruxelles dove si sta allentando in questo periodo. Nelle immagini c’è un primo tifoso che chiede a Lukaku se davvero andrà a finire alla Juve. Interviene poi l’altro che di fatto lo implora perché almeno non dica mai «Forza Juve» una volta chiuso l’accordo con i bianconeri. Il centravanti sorride e prova a evitare di rispondere, ma alla fine del video si sbilancia: «No, no… Non credo che l’affare si farà». Che Lukaku non sarebbe mai finito alla Juve lo aveva detto lui stesso in una vecchia intervista, rilanciata con l’ondata di rabbia degli interisti dopo l’addio da Milano. Chissà se stavolta il belga avrà detto la verità.

