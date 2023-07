Guidonia, la musica è troppo alta di domenica: spara al vicino e lo gambizza

Mirko Buzzi, dipendente Ama con precedenti per droga, è stato arrestato ieri per tentato omicidio a Guidonia. Il 36enne ultras della Lazio e soprannominato “Er Mutanda” avrebbe sparato a un 25enne che teneva la musica troppo alta di domenica. E che stava potando le siepi con una motosega. La vicenda, raccontata oggi dall’edizione romana di Repubblica, è cominciata alle 8 del mattino di ieri. Prima la richiesta di fare meno casino. Poi la pistola. Dopo aver scarrellato e aver ciccato almeno un paio di colpi, Buzzi ha esploso due pallottole verso il 25enne, ferendolo alla gamba destra. Poi è scappato nelle campagne circostanti. Dove, dopo essere stato rintracciato al telefono, ha poi deciso di consegnarsi ai carabinieri. Buzzi ai militari ha detto che le liti con il vicino andavano avanti da tempo. Sempre per questioni condominiali. Lui è adesso accusato di tentato omicidio. La vittima è ricoverata all’ospedale Pertini. Oggi i medici lo opereranno per togliergli una pallottola dal femore.

