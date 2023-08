Assalto a Capitol Hill, Trump: «Sarò incriminato oggi per i fatti del 6 gennaio»

«Sarò incriminato oggi per il 6 gennaio». Ne è certo Donald Trump che su Truth ha affermato di «aver sentito che il pazzo Jack Smith (procuratore, ndr), per interferire nelle elezioni, emetterà a breve un’altra falsa incriminazione nei miei confronti», intorno alle 17 locali, ore 23 italiane. Pochi giorni fa, gli avvocati del Tycoon, Todd Blanche e John Lauro – che lo assistono nell’ambito dell’indagine sul tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 – hanno avuto un colloquio con i pubblici ministeri del dipartimento di Giustizia proprio nella speranza «di ritardare una possibile incriminazione» relativa all’assalto al Congresso del 6 gennaio, che sarebbe «inopportuna – secondo i legali – a un mese dal primo dibattito dei candidati repubblicani» in corsa alle presidenziali 2024. Per Trump si tratterebbe della terza incriminazione dall’inizio dell’anno, più pesante delle altre, dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e quelle sulle carte segrete a Mar-a-Lago.

Leggi anche: