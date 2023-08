La rivendicazione di Antonella Clerici: «Niente trucco e parrucco. Nella mie vacanze con chi voglio io sono come sono»

«Per me la vera vacanza è così. Senza filtri, senza trucco e parrucco, senza tacchi, né vestiti eleganti, né movida. Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità…. sereno agosto a tutti». Con un post su Instagram, la conduttrice del programma televisivo È sempre mezzogiorno si mostra «acqua e sapone», rilassata e felice di poter passare del tempo con la propria famiglia. La reazione dei follower non si è fatta attendere. Migliaia di persone, colleghi della tv, ma anche semplici utenti, hanno lasciato sotto il post commenti di apprezzamento per la versione di Clerici, a detta sua, senza filtri. «Sembri una ragazzina», scrive un fan. «Stai ancora meglio senza trucco», un altro. E poi ancora: «Senza è in certi casi una parola bellissima», o «la vera bellezza è questa: senza filtri e con la serenità».

