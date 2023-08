Ucraina, la nave russa Sig colpita da droni marini vicino al ponte di Kerch in Crimea

La nave Sig, adibita al trasporto di prodotti chimici, è finita sotto l’attacco di alcuni droni marini ucraini vicino al ponte di Kerch in Crimea. I media locali hanno descritto una serie di esplosioni in zona. Alcuni funzionari citati da fonti russe hanno dichiarato che sono state udite deflagrazioni nella città contesa di Kerch e il traffico sul ponte è stato bloccato. All’agenzia di stampa Tass il Centro di coordinamento per il soccorso in mare della città russa di Novorossiysk ha detto che «la sala macchine» della nave «è stata danneggiata, anche se non molto». La fonte ha aggiunto che l’equipaggio della nave è al sicuro.

I danni

L’agenzia di stampa Reuters riporta che il servizio di soccorso in mare russo nel porto di di Novorossiysk sul Mar Nero ha detto che sono stati inviati rimorchiatori per aiutare la petroliera, che è stata danneggiata e non è in grado di operare da sola. «Adesso decideranno cosa fare con la sala macchine. Per il momento la nave è all’ancora», hanno fatto sapere i funzionari. Ieri una nave russa è stata attaccata sul Mar Nero. Alcuni funzionari installati dalla Russia nella penisola di Crimea, annessa da Mosca nel 2014, hanno affermato che le ultime esplosioni non hanno nulla a che fare con il ponte, che è stato oggetto di gravi attacchi due volte durante l’invasione russa dell’Ucraina durata 17 mesi. L’Ucraina, che raramente commenta attacchi contro obiettivi russi, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’incidente.

La base militare

Il traffico è stato interrotto sul ponte per la terza volta nelle ultime 24 ore, ma poi è ripreso. Nei giorni scorsi è stata colpita anche una base militare. Anche il ponte Chonar è finito sotto i bombardamenti. Un funzionario nominato dalla Russia nella regione ucraina sud-orientale di Zaporizhzhia, Vladimir Rogov, ha pubblicato una clip audio in cui l’equipaggio chiede un rimorchio ai rimorchiatori. Rogov ha pubblicato le immagini della sala macchine danneggiata. La nave, ha detto, stava fornendo petrolio alle truppe russe in Siria. Il ponte, completato dalla Russia nel 2018, quattro anni dopo l’annessione della penisola, è stato oggetto di due gravi attacchi durante l’invasione russa dell’Ucraina. Il più recente è avvenuto il mese scorso. L’Ucraina ha rivendicato la responsabilità degli attacchi solo indirettamente.

