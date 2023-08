Donald Trump e Melania divorziano? Il gossip che circola negli Usa non sembra avere fondamento

Non sembra essere un agosto di relax per Donald Trump: risale solo a poche ore fa la notizia secondo cui l’ex presidente Usa è stato incriminato per la quarta volta. L’indagine ruota attorno alle sue pressioni per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 in Georgia. Non il primo dei grattacapi per il tycoon, che deve già fare i conti con il procedimento in Florida (che comincia il 20 maggio e riguarda i documenti segreti federali di Mar-a-Lago). Non solo, ci sono anche altre accuse, tra cui quella di aver pagato in segreto la pornostar Stormy Daniels. Al già poco roseo quadro, secondo alcuni rumors che hanno iniziato a diffondersi online, si aggiungerebbe un ulteriore cruccio: l’imminente divorzio da sua moglie Melania.

Lo scorso 11 agosto l’utente @PopularLiberal (20mila seguaci su X) aveva twittato: «Sembra che le e-mail trapelate abbiano rivelato le apparenti minacce di divorzio di Melania Trump nei confronti di Donald Trump, insieme alle domande sulla sua pensione e su ciò a cui avrebbe diritto, in un accordo di divorzio da 2 miliardi di dollari». Un post che, prima di essere oscurato, aveva fatto in tempo a raggiungere 770mila visualizzazioni. Ma qual è la sua fonte?

Un articolo di gossip

Come ricostruito da Newsweek, tutto nasce da un articolo di gossip, a sua volta basato su voci di corridoio non verificate. Nello specifico, un pezzo pubblicato l’8 agosto dal portale Radar, dal titolo: L’incubo di Melania Trump: e-mail esplosive smascherano brutte faide familiari, segreti devastanti su Donald e divorzio da 2 miliardi di dollari. L’articolo riportava quanto raccontato da diverse presunte fonti, tutte rigorosamente anonime, ovvero la preoccupazione di Melania in merito alla possibilità che le sue e-mail personali potessero essere divulgate in un mandato di comparizione.

In aggiunta l’articolo non affermava che tali presunte mail fossero state fatte trapelare (leaked), né che contenessero i dettagli di un accordo di divorzio. Il pezzo si limitava a citare presunti scambi telematici che, se rivelati, avrebbero senza dubbio portato la coppia alla rottura. In un messaggio, secondo i rumors menzionati, Melania avrebbe espresso il desiderio di divorziare. In un altro, avrebbe chiesto al suo avvocato se fosse il caso di «usare tutto ciò che sa per spremere (Trump) in tribunale». Tuttavia, nessuna di queste affermazioni (ribadiamo, anonime) sembra supportata da alcuna prova, o quantomeno verificata. Sebbene non possiamo conoscere i retroscena della vita di coppia dei Trump, né la piega che il loro rapporto prenderà nel prossimo futuro, al momento possiamo concludere che la narrazione non poggia su basi concrete.

