Elly Schlein alla chitarra per la festa dell’Unità: il concerto con i vertici del Pd in Umbria – Il video

Elly Schlein nelle vesti di musicista. La segretaria nazionale del Partito Democratico si è esibita suonando la chitarra sul palco della festa dell’Unità di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia in Umbria. Non da sola, ma accompagnando un gruppo già esistente composto dai vertici locali del partito. Tra questi spicca il sindaco Matteo Burico, che suona la chitarra. Oltre a Fiorello Primi, presidente dei Borghi più belli d’Italia, e Alessio Meloni, segretario Pd di Castiglione. Due brani che hanno visto la partecipazione di Schlein sono Before you accuse me di Eric Clapton e Zombie dei The Cranberries. Il tutto è avvenuto dopo che Schlein ha parlato a lungo sul palco di svariati temi, dal salario minimo al tema dell’immigrazione.

