“Il mondo al contrario” del generale Vannacci sbarca nelle librerie

Su Amazon ha svettato per tutto agosto tra i libri più venduti in Italia, presto però Il mondo al contrario, discussa opera del generale Roberto Vannacci, sarà venduto non solo on-line ma anche nelle librerie. A parlane è Domani. Doppiando Tre ciotole di Michela Murgia, Mondadori, al secondo posto e La portalettere di Francesca Giannone, Nord, in terza posizione, l’opera, ricordiamo autoprodotta, del parà è già molto richiesta. Il piccolissimo editore Il cerchio, scovato a Rimini, lo distribuirà nelle librerie di tutta Italia in un’edizione ripulita dai refusi e griffata da una prefazione di Francesco Borgonovo.

Leggi anche: