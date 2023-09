L’incontro tra Erdogan e Putin a Sochi: al centro dei colloqui l’accordo sul grano

Si attende oggi l’incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il leader del Cremlino Vladimir Putin per la ripresa dell’accordo sulle esportazioni di grano ucraino attraverso il Mar Nero, in particolar modo per la sua fattibilità secondo i nuovi termini delle Nazioni Unite. Avrà luogo in Russia, a Sochi: il primo appuntamento tra i due leader dallo scorso ottobre. Prima del raccolto autunnale, e mentre la controffensiva di Kiev sul fronte meridionale sta mettendo alla prova le forze russe. L’obiettivo di Ankara – uno dei pochi Paesi Nato ad aver mantenuto buoni rapporti con Putin – è che il canale di dialogo sul trasporto del grano ucraino possa diventare un trampolino di lancio per più ampi negoziati di pace tra Kiev e Mosca.

Il punto

Nonostante non siano mancate le turbolenze nei legami che uniscono la Russia alla Turchia, i due Paesi sembrano essersi uniti ulteriormente dopo l’invasione dell’Ucraina, lo scorso febbraio. Una relazione che trascina reciproci vantaggi: la crisi economica che è quasi costata la rielezione a Erdogan è stata mitigata dalla scelta di Putin di ridurre e rinviare i pagamenti turchi per il gas russo. Mentre la Turchia ha rifiutato di aderire alle sanzioni occidentali contro la Russia, diventando così indispensabile ai russi che vogliono accedere a una serie di prodotti e servizi. Oggi, secondo quanto rivelato alla Tass da una fonte politica di Ankara, «i due leader valuteranno attentamente le nuove proposte che sono state elaborate dalle Nazioni Unite con la partecipazione della Turchia». Il riferimento è al precedente accordo sui cereali, che lo scorso luglio la Russia ha deciso di non rinnovare perché le condizioni che aveva posto riguardo alla sospensione delle sanzioni non sarebbero state rispettate. Una decisione che ha avuto ripercussioni a livello mondiale sui prezzi alimentari.

Le altre questioni in ballo

Il nuovo pacchetto di proposte Onu, secondo quanto riferito dal quotidiano Sabah, si avvia verso l’eliminazione delle restrizioni sui produttori alimentari russi, i cui beni sono stati congelati in Europa. Non solo: sul tavolo delle Nazioni Unite ci sarebbero anche misure per valutare i danni arrecati alle condutture dell’ammoniaca, e il ricollegamento della Banca agricola russa (Rosselkhozbank) allo Swift. Ma Putin e Erdogan parleranno anche «della fornitura di gas naturale russo all’Europa attraverso la Turchia. La questione non è meno importante, si tratta di creare un hub di gas naturale sul suolo turco». In Turchia, Paese di transito per i collegamenti energetici, il presidente della Federazione Russa aveva già ipotizzato di costruire un centro di gas naturale. Infine, al centro del dialogo di oggi, ci sarà la lotta al terrorismo, soprattutto in Siria: entrambi i leader hanno a cuore la questione dell’unità politica e dell’integrità territoriale dello Stato Mediorientale, e l’avanzamento del processo politico per raggiungere una soluzione duratura nel paese.

