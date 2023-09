La Bce alza ancora i tassi d’interesse: «+0,25%, inflazione troppo alta». Ma Francoforte fa capire che potrebbe essere l’ultimo aumento

La Bce ha deciso di alzare ancora i tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale così al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al

4,75%. Lo comunica l’Istituto di Francoforte dopo la riunione del board di oggi, giovedì 14 settembre. Quello operato dalla Bce è il decimo rialzo consecutivo dei tassi, una stretta cominciata a luglio 2022 per combattere l’inflazione nell’Eurozona che il Consiglio dei governatori ha valutato dover ulteriormente procedere. Non senza divisioni, con ogni probabilità. Non è un segreto infatti la divisione anche tra i rappresentanti delle Banche centrali dei diversi Paesi tra “falchi” che spingono per continuare sinché l’inflazione non darà segnali inequivocabili di raffreddarsi, e “colombe” che temono che i continui rialzi finiscono per deprimere l’economia (come le previsioni d’autunno della Commissione pubblicate a inizio settimana paiono confermare). Ma al contempo la Bce fa capire nella sua nota a corredo della decisione che quello operato oggi potrebbe essere l’ultimo rialzo nella lunga corsa dei tassi.

Cos’ha detto la Bce

«L’inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato», scrive infatti la Bce nel comunicato al termine della riunione. «Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine, per questo ha deciso oggi di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse». Al contempo però, l’indicazione per il futuro ha un tono nuovo. Eccolo: «Il Consiglio direttivo ritiene che i tassi abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale a un ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo. Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di interesse di riferimento della Bce siano fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario». Insomma a meno di ulteriori fiammate dell’inflazione, fa capire la Bce, la corsa dei tassi dovrebbe ora arrestarsi.

Le previsioni su crescita e inflazione

La Bce ha rivisto parallelamente al rialzo le stime sull’inflazione: al 5,6% nel 2023, al 3,2% nel 2024 e al 2,1% nel 2025, per effetto «dell’evoluzione più sostenuta dei prezzi dell’energia». Quanto alla crescita, invece, questa viene rivista al ribasso: è prevista ora essere in Eurozona allo 0,7% nel 2023, all’1% nel 2024 e all’1,5% nel 2025.

Leggi anche: