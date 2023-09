Roma, agguato a Tor Bella Monaca: ucciso un uomo in auto, ferita la compagna

L’omicidio nel pomeriggio in via Ferdinando Quaglia: inutili i tentativi di rianimarlo sul posto

Un uomo morto e la sua compagna ferita. È il bilancio dell’agguato che ha avuto luogo in via Ferdinando Quaglia, a Roma, zona Tor Bella Monaca, intorno alle 17 di giovedì 14 settembre. L’assalitore ha sorpreso la vittima uccidendola con un’arma da fuoco mentre l’uomo si trovava nella sua auto. Inutili i tentativi di rianimarlo sul posto, durati oltre un’ora. I soccorritori sono arrivati dopo aver ricevuto numerose segnalazioni e chiamate allarmate. La donna che era con lui sarebbe stata ferita alla gamba ed è stata poi trasportata d’urgenza al Policlinico Tor Vergata. L’agguato è avvenuto a poca distanza da dove la scorsa settimana è stato eseguito un maxi blitz interforze per scovare armi e droga, con oltre 800 operatori ad Alto impatto impiegati nell’operazione che ha coinvolto anche i Quartieri Spagnoli a Napoli.

