Il video di un elicottero che avrebbe “rilasciato zanzare” riaccende la teoria complottista su Bill Gates

Sta circolando sui social un video in cui si vede un elicottero. Il velivolo avrebbe rilasciato quello che sembra essere fumo nero. Circostanza all’apparenza anomala, che ha dato vita a teorie comunque imprevedibili: secondo moltissimi utenti, ad uscire dall’elicottero non sarebbe altro che una nuvola di zanzare. Perché?, vi chiederete. La risposta è scontata, per chi conosce gli ambienti complottisti: per colpa di Bill Gates.

Molti post sul web sostengono che un elicottero stia rilasciando zanzare nell’aria su ordine di Bill Gates.

La tesi viene accompagnata da un breve video in cui si vede una scia nera provenire da un velivolo.

Ci sono diverse spiegazioni a quella scia, più plausibili del rilascio di nuvole di zanzare.

Le zanzare sono fragili e in tale situazione, tra l’eventuale contenimento e rilascio, le porterebbe a morire.

Il legame tra Bill Gates è le zanzare, inoltre, è dovuto all’impegno della sua Fondazione nel combattere la malaria, non ad oscuri piani di sterminio della popolazione.

I post appaiono privi di fondamento, e influenzati da antiche teorie del complotto.

«Uno dei tanti elicotteri adibiti da Bill Gates a sversare settimanalmente milioni e milioni di zanzare geneticamente modificate». Questo è il testo che accompagna la condivisione su Facebook del video sopracitato, che ha raccolto quasi mille likes.

Il fumo

In esso si vede una scia di quello che sembra essere fumo nero provenire dal mezzo aereo. Partiamo da questo elemento: quali spiegazioni ci sono al fenomeno? Se lo sono chiesto anche i piloti di professione, sull’apposito forum PPRuNe (Professional Pilots Rumour Network). Che hanno provato a formulare diverse risposte: si tratterebbe, scrivono, di «un accumulo di olio che si insinua attraverso una guarnizione a labirinto e finisce nello scarico caldo». «Penso che sia normale se il motore ha una tecnologia vecchia», ipotizza qualcun altro. E c’è chi prova a tranquillizzare: «Se osservi per un po’ gli elicotteri con motori a turbina, noterai che sembrano tutti emettere uno sbuffo di fumo nero di tanto in tanto».

Spiegazioni che trovano riscontro in alcune immagini pubblicate online assieme alla descrizione: Helicopter with engine problems. Black smoke comes out of the helicopter’s engine and the helicopter tries to make an emergency landing.

Bisogna ammettere che nelle immagini incriminate più che un guasto tecnico sembra ci sia l’intenzionalità di rilasciare qualcosa nell’aria. La dispersione assomiglia in effetti a quella tipica dei gender reveal, ovvero le spettacolari rivelazioni del sesso biologico di un nascituro.

Abbiamo molti esempi di voli del genere, e non sono in pochi ad osservare come il fumo dell’elicottero in questione non sia nero (come le zanzare), bensì blu, indicatore del fatto che il neonato in arrivo sia un maschio. Per ricostruire costa sta realmente accadendo, aiuta risalire al video originale, pubblicato per la prima volta su TikTok dall’utente @peluzalamasviral. Che però non ha fatto alcun riferimento a Bill Gates o alle zanzare, ma si è limitata a scrivere: «Miami: che sta succedendo?». Era il 28 agosto.

Lo stesso giorno, scopriamo che l’elicottero dell’ufficio dello sceriffo di Broward (una delle tre contee che compongono l’Area metropolitana di Miami) si è schiantato contro un condominio di Pompano Beach. Nel servizio della Cbs News sull’accaduto, troviamo immagini dell’intero incidente.

Dove è stato registrato il video

Tra i commenti del TikTok che ha dato vita alla teoria del complotto, scopriamo una localizzazione esatta del luogo delle riprese:

Il luogo, secondo quanto ci dice Google Maps, sembra distare circa un’ora di macchina da Pompano Beach, 39 minuti da Broward.

E oltre alla lontananza, bisogna considerare il fatto che il fumo nero nel video incriminato sembra provenire in basso, non direttamente dal velivolo, a differenza di quello che vediamo nel video dell’elicottero dell’incidente. Ma è molto difficile credere alla tesi dei complottisti.

Perché non possono essere zanzare

Lawrence Reeves, entomologo del Florida Medical Entomology Laboratory, ha spiegato perché non sarebbe realistico rilasciare zanzare dall’aria nelle quantità necessarie per creare il flusso scuro visto nel video. «Le zanzare sono fragili e contenerle a una densità così elevata porterebbe a molta mortalità», ha dichiarato ai colleghi di AP. «Ciò che vedete in questo video non è coerente con la realtà e la logistica di tali rilasci di zanzare per controllare le popolazioni», ha aggiunto.

Al momento, comunque, non ci sono conferme né smentite ufficiali in merito al reale contesto intorno all’elicottero del video. Jose Corona, un pilota della Alamo Helicopter Tours in Texas, parlando con AP ha dichiarato che a suo avviso si trattava del precedentemente citato «gender reveal». Tesi su cui concorda anche Tom McDermott, un manager della Helicopter Academy in Florida. Quello che possiamo stabilire al di fuori da ogni dubbio, in ogni caso, è che Bill Gates non sembra c’entrare nulla in tutto questo. Ecco perché.

Bill Gates e le zanzare

La teoria secondo cui il fondatore di Microsoft ami diffondere insetti nell’aria per hobby va avanti da tempo, ma si è nutrita di nuova linfa recentemente, quando gli US Centers for Disease Control and Prevention il 26 giugno hanno emesso un avviso su cinque casi di malaria in Florida e Texas. Cosa c’entra Bill Gates in tutto questo? Il suo nome è stato tirato in ballo presumibilmente perché la sua Fondazione, in altre parti del mondo, ha finanziato ricerche e progetti che coinvolgono le zanzare geneticamente modificate: un lavoro che, secondo l’organizzazione filantropica, avrebbe aiutato a prevenire 1,7 miliardi di contagi, e salvato 10,6 milioni di vite. Questo perché gli insetti non sono in grado di diffondere la malattia: producono composti nel loro intestino in grado di bloccare la crescita dei parassiti, che non raggiungendo le ghiandole salivari degli insetti non possono essere trasmessi attraverso i morsi.

Oxitec

C’è poi Oxitec, una società di biotecnologia finanziata dalla Fondazione Gates: l’Environmental Protection Agency ha autorizzato il rilascio di 2,4 miliardi di zanzare geneticamente modificate, da loro prodotte, in California e Florida. Ma è «scientificamente impossibile» che le zanzare dell’azienda trasmettano la malaria: «Le zanzare Oxitec sono maschi al 100%, il che significa che non portano malattie né pungono gli esseri umani», ha spiegato un portavoce dell’azienda. In questo caso, gli insetti vengono rilasciati per combattere le zanzare femmine, che trasportano la febbre dengue, la chikungunya, la febbre Zika e la febbre gialla. Inoltre, Gates non ha finanziato la società per progetti che coinvolgono gli Stati Uniti: per il rilascio di zanzare citato, sono stati usati altri fondi, secondo quanto dichiarato dal portavoce dell’azienda.

Lo scherzo

Infine, non aiuta il magnate lo scherzo – di dubbio gusto ma a quanto pare innocuo – che fece alle persone venute ad ascoltare una sua conferenza, durante un TED del 2009, di cui parlammo già un anno fa. Rilasciò nell’aula delle zanzare: anche se le sue erano ovviamente prive di patogeni, lo fece per sensibilizzare sulla lotta contro le malattie da loro trasmesse, generalmente nei Paesi in via di sviluppo. «Non c’è motivo per cui solo i poveri dovrebbero avere questa esperienza», disse. Nel seguente video potete vedere il momento in cui il Magnate libera gli insetti (minuto 5:14):

Niente però che possa dimostrare i suoi presunti occulti piani sulla popolazione.

Conclusioni

I molti post sul web che sostengono che un elicottero abbia rilasciato zanzare nell’aria su ordine di Bill Gates appaiono privi di fondamento, e influenzati da antiche teorie del complotto.

