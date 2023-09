Festival di Open, il ministro Sangiuliano: «Colpisce il successo di Giorgia Meloni tra gli under 30» – La ricerca Swg

Il ministro è intervenuto in collegamento al Festival di Open durante la presentazione della ricerca SWG sui personaggi più amati dagli under 30 con Alessandro Tommasi

Chi sono le icone dei giovani in Italia? È questa la domanda che apre il pomeriggio del Festival di Open in Piazza Garibaldi, a Parma. A svelare la risposta è la ricerca di Swg, realizzata per Open, condotta tra 800 giovani italiani tra i 18 e i 30 anni di età. A commentare i risultati sul palco del Festival sono Alessandro Tommasi, fondatore di Will media, e il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, intervistati da Giovanni Ruggiero. «Una cosa mi ha colpito di questo sondaggio: il grande successo di Giorgia Meloni tra le giovani generazioni», ha detto Sangiuliano nel suo intervento. «Questo è un risultato da sottolineare ma è anche una grande responsabilità, perché bisogna essere all’altezza delle aspettative», ha aggiunto il ministro. A proposito dei risultati della ricerca, Alessandro Tommasi sottolinea un altro aspetto: «Molte decisioni vengono prese attorno al tavolo della cucina. Alla fine, social e televisione sono la miccia per un dialogo ma poi guardiamo alla nostra cerchia più vicina a noi – famiglia, amici, community di riferimento – per prendere decisioni e condividere gusti e passioni».

Cinema e serie tv

Ma chi sono quindi i personaggi più amati dai giovani italiani? Tra le stelle della musica, è Tiziano Ferro a guadagnare il primo posto in classifica, seguito da Marco Mengoni e Laura Pausini. Solo settimi i Maneskin, che pure sono stati la band italiana più di successo degli ultimi anni. Ma quali sono le caratteristiche che hanno permesso a Tiziano Ferro di guadagnarsi un posto nel cuore delle nuove generazioni? Innanzitutto, la sua competenza (indicata dal 46% delle persone interpellate), seguite dall’autenticità, dalla passione e dal modo di esprimersi. Spostandosi nel cinema, sono gli uomini a dominare la classifica. La top 10 delle personalità più ammirate dai giovani italiani comprende una sola donna: Paola Cortellesi. Al primo posto c’è Pierfrancesco Favino, seguito dal regista Paolo Sorrentino e dall’attore Luca Argentero. «Io sono molto ottimista sul cinema italiano perché abbiamo degli autori che sono in grado di esprimere idee originali, qualcosa di nuovo e lo stanno dimostrando», ha commentato Sangiuliano durante il suo intervento al Festival di Open.

I politici più amati

Tra i protagonisti della politica, sia attuali che passati, è Sergio Mattarella il più amato in assoluto dai giovani italiani. Seguono l’attuale premier Giorgia Meloni e il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Completano la top ten nomi sia attuali che risalenti alla Prima Repubblica. Nell’ordine: Silvio Berlusconi, Enrico Berlinguer, Elly Schlein, Mario Draghi, Sandro Pertini, Matteo Renzi e Aldo Moro. Allargando lo sguardo ai leader internazionali, è l’ex presidente americano Barack Obama il volto più amato dalle nuove generazioni. Seguono sul podio l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel e l’attuale inquilino della Casa Bianca Joe Biden.

Tv e informazione

Spostandosi alla tv, sono tre storici volti di Mediaset a dominare la classifica. Nell’ordine: Gerry Scotti, Maria De Filippi e Paolo Bonolis. In particolare, l’ex conduttore di Striscia la Notizia si conferma al primo posto nelle preferenze dei giovani sia tra gli uomini che tra le donne. Più varia la classifica dei volti più amati nel campo dell’informazione. Al primo posto c’è il direttore del Tg La7, nonché fondatore di Open, Enrico Mentana. Sul secondo gradino del podio c’è Francesco Costa, vicedirettore del Post, divenuto un punto di riferimento per molti giovani. A completare la Top 3 è Lilli Gruber, conduttrice di Otto e mezzo. Per quanto riguarda la scienza e la divulgazione, è Alberto Angela il volto più amato dai giovani. Seguono il divulgatore scientifico Dario Bressanini e lo storico Alessandro Barbero, diventato un vero e proprio fenomeno social da quando i video delle sue lezioni hanno iniziato a circolare su YouTube.

Sport e moda

C’è poi il capitolo sport, dove l’icona più amata dai giovani è Federica Pellegrini, anche se in realtà si è ritirata nel 2021. Al secondo posto c’è il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, seguito da Bebe Vio. Nel mondo della moda è Giorgio Armani il re indiscusso delle nuove generazioni, seguito dall’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni e da Donatella Versace.

