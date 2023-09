Meloni a Lampedusa con von der Leyen, la protesta sbarra la strada alle auto blu. La premier: «Stiamo facendo il possibile»

La premier Giorgia Meloni è atterrata a Lampedusa dove accompagnerà la visita della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la commissaria Europa agli Affari Interni, Ylva Johansson. È alta tensione sull’isola che ospita l’hotspot che ospita quasi 2mila persone, con le proteste di alcuni residenti contro l’ipotesi di costruire una nuova tendopoli per accogliere i tanti migranti che ancora nell’ultima notte sono sbarcati. Ipotesi smentita in mattinata dalla Croce rossa. Le attrezzature che sarebbero state sbarcate ieri, 16 settembre, servirebbero per allestire alloggi temporanei per le forze dell’ordine, secondo quanto riporta il Corriere. Ai manifestanti che questa mattina hanno provato a sbarrare la strada al convoglio di auto con a bordo la premier e la presidente della Commissione Ue, Meloni ha cercato di rassicurare: «Stiamo facendo il possibile». Le decine di manifestanti hanno minacciato di non liberare la strada se non prima di un colloquio con le autorità. A loro Meloni ha aggiunto: «Ce la stiamo mettendo tutta, come sempre io ci metto la faccia». Dalle auto sono scesi anche von der Leyen e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Dopo qualche momento di tensione, il colloquio c’è stato e i manifestanti hanno sgomberato la strada.

In aggiornamento

