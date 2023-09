Florida, l’alligatore ritrovato con il corpo di una donna tra le fauci (e abbattuto dalla polizia) – Il video

La polizia ha identificato il corpo sabato e ha dichiarato che le indagini sono in corso per determinare

Un alligatore della Florida è stato abbattuto dalla polizia mentre giaceva sulle rive di un torrente con il corpo di una donna di 41 anni fra le fauci. Gli agenti hanno risposto a una chiamata che segnalava la presenza di un corpo in un torrente a Largo, in Florida. L’alligatore maschio, lungo circa quattro metri, è stato ucciso venerdì. La polizia ha identificato il corpo sabato e ha dichiarato che sono in corso le indagini per determinare «le circostanze e la causa della morte». Il testimone Jamarcus Bullard ha raccontato di averlo visto insieme a un corpo nel torrente. Subito dopo ha dato l’allarme. Ha detto che l’animale ha tirato via il corpo e lo ha trascinato sott’acqua. Poi ha raccontato cosa è successo quando è arrivata la polizia: «Lo hanno legato alla carrucola di un camion. Ma lui è riuscito a trascinare il mezzo nell’acqua. Allora hanno preso un bastone con cui hanno tirato fuori la testa dell’alligatore dall’acqua. Poi gli hanno sparato.

Leggi anche: