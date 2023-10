Caso Apostolico, Meloni nega il dossieraggio: «È legittimo chiedersi se c’è un pregiudizio da parte sua» – Il video

«È legittimo chiedersi se qualcuno che partecipa a manifestazioni su quel tema, nel momento in cui decide, lo faccia con un pregiudizio o meno». A dirlo è Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo informale di Granada, intervenendo nuovamente sulla partecipazione della giudice Iolanda Apostolico a una manifestazione di protesta contro le politiche sull’immigrazione dell’ex ministro Salvini nel 2018. La magistrata del tribunale di Catania ha recentemente disapplicato il decreto del governo Meloni che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nei Cpr, una sentenza che ha sollevato le reazioni della maggioranza. «Trovo discutibile le motivazioni di quella sentenza nella quale si dichiara illegittimo un decreto del governo per ragioni di incompatibilità con la normativa europea, per ragioni di incompatibilità con la Costituzione, ma controfirmato dal capo dello Stato», aggiunge la premier, «una sentenza che dice nel merito che un migrante non può essere rimpatriato perché le sue caratteristiche fisiche sono quelle che vanno cercando i cercatori d’oro in Tunisia. Mi è sembrato discutibile». Dopo la diffusione del video in cui si vede la giudice alla manifestazione per chiedere lo sbarco della nave Diciotti, le opposizioni hanno definito «incredibilmente grave» la «caccia scatenata da Salvini alla persona della giudice Apostolico». Da Pd e 5 Stelle è arrivata quindi la richiesta di chiarimenti su chi abbia realizzato quel video e a quali finalità. Meloni ha risposto anche su questo punto. L’ipotesi del dossieraggio «è strumentale», dice la presidente del Consiglio: «Era una manifestazione pubblica», la giudice era lì e «non c’è niente di occulto». E ha poi aggiunto: «Se tu partecipi ad una manifestazione legale e lo rivendichi, stai là col tuo volto in prima fila, che dossieraggio è? Che poi uno possa dire e segnalare, che può essere che nelle decisioni ci sia un pregiudizio, mi pare effettivamente legittimo».

Leggi anche: