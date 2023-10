Bellizzi, incidente in moto: muore una coppia di fidanzati. Oggi lei festeggiava 22 anni

Una coppia di fidanzati giovanissimi è morta questa mattina a Belizzi, nel Salernitano. L’incidente è avvenuto dopo le 11 in via delle Industrie. Pierpaolo De Martino, 26 anni, era alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato e ha colpito con violenza almeno altre due auto. La coppia è stata sbalzata dal sellino ed è ricaduta a terra con forza. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale, dove è arrivato in condizioni gravissime ed è morto poco dopo. La sua fidanzata, Marika Capacchione, è invece morta sul colpo. Secondo le prime informazioni, proprio oggi era il giorno del suo 22esimo compleanno. «Sono profondamente addolorato e affranto dal dolore», ha dichiarato il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, ricostruendo la vicenda, «non è possibile morire a 22 anni per un tragico incidente stradale. Proprio oggi era il compleanno di Marika. Con Pierpaolo, stamattina si sono scontrati con la proprio moto con tre auto che percorrevano la strada provinciale per Montecorvino Rovella. Non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore delle famiglie di questi giovani ragazzi». I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno effettuato i rilievi sulla scena dell’incidente per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

