Medio Oriente, botta e risposta tra Italia e Spagna. Salvini: «Non riuscite neanche a condannare Hamas». Montero: «Perché difendi i criminali di guerra?»

Da una parte il vicepremier italiano e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, dall’altra la ministra spagnola dell’Uguaglianza Irene Montero. Nel mezzo posizioni contrastanti su ciò che sta accadendo in Medio Oriente dopo l’attacco sferrato da Hamas contro Israele e la dura risposta militare di Tel Aviv. Ad inaugurare il botta e risposta europeo su X è proprio Salvini. «Prima ancora di provare a nascere, il (forse) nuovo governo socialista spagnolo già litiga su Hamas e Israele, con la ministra dell’Uguaglianza (!) contraria all’unità contro il terrorismo islamico…», scrive il leader della Lega. Il riferimento è a un tweet in cui Montero prende le distanze dalla stretta di mano tra Ursula von der Leyen e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il tweet di Salvini non passa inosservato e la ministra spagnola gli risponde a stretto giro: «Vicepresidente, lei sta legittimando le violazioni del diritto penale internazionale, come le punizioni collettive, e difendendo l’impunità per i crimini di guerra? L’Europa è nata dalla vittoria dell’antifascismo sui colpevoli di genocidio», scrive Irene Montero. A farle da spalla interviene poi Pablo Iglesias, storico leader di Podemos ed ex vicepremier spagnolo. «In Spagna ci sono ancora membri del governo che difendono i diritti umani, la legalità internazionale e il diritto all’esistenza della Palestina», scrive Iglesias. Poi, rivolgendosi direttamente a Salvini, aggiunge: «In Italia invece c’è un governo con fascisti e ridicoli codardi come te. Ti auguro il meglio».

Il botta e risposta sui social

