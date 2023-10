La leghista Ravetto lancia il concorso a premi per finanziare il partito, in palio una giornata con lei – Il video

Un premio a chi dona di più, in palio una giornata con Laura Ravetto. La deputata della Lega ha condiviso sui social un video in cui chiede ai suoi follower di sostenere il partito con un’offerta, «va bene qualsiasi importo», e annuncia di aver pensato a un riconoscimento ai tre tra i donatori e donatrici più generosi. «Buongiorno a tutti, oggi è il mio giorno, il giorno dedicato a me per sostenere la Lega», spiega la parlamentare, passata da Forza Italia al partito di Salvini nel 2020, «se vorrete farlo vi allego l’indirizzo, qualunque erogazione liberale è detraibile al 26%, va bene qualunque importo, in ogni caso grazie, grazie che mi seguite e se ritenete che io sia una delle vostre deputate preferite, se siete interessati a questi premi simbolici che faccio». E quindi eccole le tre ricompense: «Chi contribuirà di più verrà con me in una redazione televisiva, il secondo farà un giro con me in Parlamento, il terzo potrà mettere sui miei social un messaggio a sua discrezione». L’ex Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento conclude: «Se siete interessati a questo, se volete sostenerci, se credete nelle nostre battaglie, contribuite e fate una donazione».

