Israele: «Continuiamo a colpire le infrastrutture del terrore. Nella notte uccise decine i terroristi». L’Unrwa: «Tragedia senza precedenti»

Il portavoce militare dell’esercito israeliano ha fatto sapere che i militari stanno continuando «a colpire terroristi e distruggere infrastrutture del terrore» nella Striscia di Gaza. Ha aggiunto che nella notte «i soldati si sono scontrati con numerose cellule terroristiche nel nord della Striscia di Gaza uccidendo decine di terroristi». E che hanno affrontato le milizie di Hamas con «l’assistenza del fuoco dell’artiglieria e dei tank guidando al tempo stesso un attacco aereo con un elicottero e un missile lanciato da una nave».

Ieri, dopo che Israele ha preso di mira il più grande campo profughi di Gaza con nuovi attacchi aerei, i funzionari delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno lanciato un monito: prendere di mira aree residenziali densamente popolate «potrebbe equivalere a crimini di guerra». Il campo di Jabalia è stato colpito dalle bombe per la seconda volta in due giorni. Secondo un ufficio stampa governativo gestito da Hamas, i due attacchi avrebbero provocato la morte di almeno 195 palestinesi. Circa 120 persone risultano ancora disperse sotto le macerie e almeno altri 777 sono rimasti feriti, ha riferito l’ufficio in una nota.

Uccise «intere famiglie»

Israele ha affermato che gli aerei avrebbero preso di mira «un complesso di comando e controllo di Hamas», riuscendo a «eliminare» un numero indefinito di militanti. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato di aver preso di mira e ucciso ieri Muhammad A’sar, il comandante della flotta di missili guidati anticarro di Hamas, mentre martedì l’obiettivo era uccidere Ibrahim Biari, un comandante chiave di Hamas che avrebbe preso il controllo di edifici civili a Gaza City. Secondo i soccorritori, sono state uccise «intere famiglie». Dal 7 ottobre, giorno dell’attacco senza precedenti di Hamas uccidendo 1.400 persone, Israele ha colpito più di 11.000 obiettivi a Gaza. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, finora sono stati uccisi 8.796 abitanti di Gaza, soprattutto donne e bambini. Interi quartieri di Gaza sono stati rasi al suolo.

«Tragedia senza precedenti»

Il Commissario generale dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) Philippe Lazzarini, dopo aver visitato la Striscia, ha affermato che siamo davanti a una tragedia «senza precedenti». E che il giorno della visita è stato «uno dei più tristi» del suo lavoro umanitario. Dopo aver visitato gli sfollati rifugiati in una delle scuole dell’agenzia a Rafah ha dichiarato: «Il posto era sovraffollato. Le condizioni di vita e sanitarie erano oltre ogni comprensione. Tutti chiedevano solo acqua e cibo. Invece di essere a scuola a imparare, i bambini chiedono solo un sorso d’acqua e un pezzo di pane. È stato straziante. Soprattutto, la gente chiede un cessate il fuoco. Vogliono che questa tragedia finisca».

«I nostri appelli cadono nel vuoto. Un cessate il fuoco umanitario è atteso da tempo. Senza questo, altre persone verranno uccise, i vivi subiranno ulteriori perdite e la società, un tempo vivace, sarà in lutto per sempre» ha aggiunto, rilanciando l’appello alla fornitura di carburante per ospedali, panifici e impianti idrici, e ricordando che oltre 70 persone dello staff dell’Unrwa sono rimaste uccise dal 7 ottobre.

