Il giro del mondo in Vespa dell’ex impiegato milanese: «Con 20 euro al giorno ho già visitato 100 Paesi»

Sono bastate una tenda e una Vespa GT vecchia 55 anni per decidere di mollare tutto e partire in giro per il mondo. Ilario Lavarra è originario di Milano ma ha lavorato a lungo in una fonderia di Modena. Nel 2017 ha deciso di lasciare tutto e partire. E da allora non si è più fermato: «Viaggiare è una dimensione che mi mancava nella mia vita e nella mia quotidianità – racconta Lavarra al Corriere della Sera -. La prima parte si è svolta in Europa, con l’idea di toccare Capo Nord, in Norvegia, a ottobre inoltrato per poi raggiungere Cape Town, in Sudafrica, e fare un cape to cape intercontinentale». Quel viaggio sognato durante un semplice tragitto in treno è presto diventato realtà e nel giro di poco tempo la lista di destinazioni si è allungata a dismisura. «Ora mi trovo in Bhutan, il mio centesimo paese di questo grand tour», precisa l’ex impiegato milanese. Ora l’intenzione è di andare verso l’Australia e poi in America. Se anche quello non dovesse bastare, si può puntare anche a qualche posto più lontano: «magari gli abissi o la Luna, due luoghi che ancora mi mancano», scherza Lavarra. Negli ultimi 7 anni, ne ha viste davvero di tutti i colori: dai palazzi reali indiani ai riti in Myanmar dove «venivano offerti centinaia di litri di birra a qualche Dio», passando per l’aiuto dei missionari africani quando ha contratto il tifo e la malaria. Al suo fianco in ogni viaggio c’è sempre la sua Vespa GT del 1968: «È il mio biglietto da visita per entrare in stretto rapporto con il mondo e chi lo abita e attrae parecchie attenzioni, perché ormai molto decorata con scritte, disegni, mappe e con il campanaccio da mucca che funge da antifurto». Per quanto riguarda l’aspetto economico, Lavarra dice di spendere in media 20 euro al giorno. Un costo che cerca di coprire «sfruttando internet» e collaborando con alcuni youtuber.

