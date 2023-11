Domenica In, a rischio la puntata del 12 novembre? Mara Venier a letto con la febbre

La puntata di Domenica In per il 12 novembre rischia di saltare. Mara Venier è stata colpita da una forte influenza. A lanciare per primo la notizia del programma è stato il giornalista Giuseppe Candela. «Sarebbe in bilico la messa in onda della puntata di domani di Domenica In», ha spiegato alcuni minuti fa con un post su X.

Sarebbe in bilico la messa in onda della puntata di domani di #DomenicaIn.

— Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 11, 2023

La conduttrice aveva condiviso lo spot pubblicitario del suo prossimo impegno televisivo, il programma “Noi e…“. Programma che la Venier condurrà insieme a Loretta Goggi, in collaborazione con l’UNICEF. Piero Piazzi, manager italiano e amico di Mara Venier, ha commentato sui social: «Mi sei mancata ieri sera». «Io a letto con influenza», gli ha risposto la conduttrice. «Molto probabilmente al posto di DomenicaIn – ha spiegato poi Candela sui social – andrà in onda “Il Meglio di“».

Gli ospiti previsti il 12 novembre a Domenica In

Gli ospiti del programma, in onda dalle 14 su Rai Uno, sarebbero Teo Mammuccari, adesso concorrente di Ballando con le stelle, gli artisti Nino D’Angelo e Mario Biondi. Previsto anche uno spazio per le prossime fiction Rai, ovvero Un Professore 2 e Circeo. Da zia Mara attesi per l’appunto Alessandro Gassman, Damiano Gavino, Nicolas Muapas e Greta Scarano. A corredo un talk con Don Antonio Mazzi (e il suo libro Nel nome del padre), Claudia Koll e Franco e Andrea Antonello.

Come vanno gli ascolti di Domenica In

Quest’anno, dopo un inizio non spettacolare a livello di ascolti la domenica televisiva targata Rai, storicamente condotta da Mara Venier, si è assestata su un 16.5% di share, con 2.122.000 spettatori nella prima parte, 1.939.000 spettatori pari ad uno share del 16.5%, nella seconda parte, e 1.671.000 spettatori pari ad uno share del 14.5%, nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara andata in onda dalle 16.38 alle 17.08.

Leggi anche: