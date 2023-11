Minaccia la maestra con un coltello dopo un rimprovero: «Volevo colpirla». Il caso del bimbo di 8 anni in mensa a Piacenza

Un bambino di otto anni avrebbe minacciato una maestra con un coltello dopo un rimprovero. La vicenda è accaduta alcuni giorni fa nella sala mensa della scuola Caduti sul lavoro di Piacenza, come racconta il quotidiano La Libertà. L’alluno sarebbe stato richiamato dall’insegnante perché stava disturbando gli altri durante il pranzo. Il bambino avrebbe così reagito impugnando un coltello che ha agitato davanti alla maestra mentre tornava al suo tavolo. È intervenuta una collega dell’insegnante, che ha afferrato la mano del bambino e gli ha tolto il coltello. Quando le maestre hanno chiesto spiegazioni al bambino, lui ha risposto candidamente: «Volevo colpire la maestra». Il tentativo di aggressione sarebbe solo l’ultimo di una serie di casi avvenuti di recente nella scuola alla periferia di Piacenza. Per questo i genitori hanno chiesto un incontro con la dirigente scolastica, allarmanti per una situazione considerata sempre più difficile.

