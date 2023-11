È morto George Brown, il batterista dei Kool & the Gang che ha scritto la canzone “Celebration”

All’età di 74 anni è morto il musicista statunitense George Brown, conosciuto per essere il batterista e il fondatore del gruppo Kool & the Gang. Il decesso risale a giovedì 16 novembre, avvenuto a Los Angeles. Ad annunciare la sua scomparsa, dovuta alle complicazioni di un tumore ai polmoni, è stato il rappresentante della casa discografica della band, la Universal Music Enterprises. Autore di successi come Celebration, Jungle Boogie, Ladies Night, Summer Madness e Too Hot, George Brown ha iniziato a suonare con i sette musicisti afroamericani che hanno poi preso forma nel 1964 a New Jersey sotto il nome di Kool & the Gang. Il primo grande successo è arrivato grazie al brano Jungle Boogie nel 1973, entrato anche nella colonna sonora del noto film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, per poi riuscire a ottenere ben 25 successi nella Top Ten della Billboard Rythm & Blues. La band ha poi vissuto un periodo di declino, per poi tornare sui palchi degli states grazie alle hit Ladies Night e Too Hot.

Foto di copertina di ACB7 Chicago

