Giorgia Meloni contro Lilli Gruber: «Io patriarcale? La mia è una famiglia di donne»

Giorgia Meloni all’attacco di Lilli Gruber. La conduttrice di Otto e mezzo su La7 aveva definito la presidente del Consiglio come «un’espressione della cultura patriarcale». Lei replica sui social media: «Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo. Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua trasmissione di ieri sera è che io sarei espressione di una cultura patriarcale. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di “cultura patriarcale” della mia famiglia. Davvero senza parole». Nella foto, oltre a Meloni, ci sono sua figlia Ginevra, sua madre Anna Paratore e sua nonna Maria, a cui aveva dedicato un post su Instagram all’epoca della festa dei nonni.

