Dalla stoccata a Fedez sulla depressione alla provocazione a Michielin: i «comportamenti inappropriati» di Morgan a X Factor – Il video

Morgan è stato “licenziato” come giudice di X Factor. Sky e la casa di produzione Fremantle hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione a seguito delle numerose intemperanze. Tempestivo il commento del musicista, affidato ad una storia su Instagram: «L’editto satellitare è stato emanato». Dalla stoccata a Fedez sulla depressione, il duello prolungato con Dargen D’Amico; dalla critica al brano di Annalisa Bellissima, definito dallo stesso di «una banalità incredibile», fino all’attacco alla conduttrice Francesca Michielin («Ti sta aspettando Ivan Graziani…»), Morgan si è contraddistinto per i «ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni», si legge nella nota di Sky Italia e Fremantle Italia. Come si è arrivati fino a qui?

