X Factor, Morgan replica a Fedez: «Ora che ha sbottato cacceranno via anche lui? Si vede che non si intende di musica»

Ennesimo capitolo di uno scontro che va ormai avanti da settimane. Nella puntata di X Factor di ieri, giovedì 30 novembre, Fedez ha replicato alle accuse di Morgan – allontanato dal programma – sul fatto che il rapper avesse già lavorato per l’album Paranoia Airlines con il frontman degli Stunt Pilots seguiti nel dal giudice Dargen D’Amico. «Se pensa che abbia fatto clientelismo all’interno di questo programma, dovrebbe dirlo non insinuarlo», ha detto Fedez durante il talent show di Fremantle e Sky. La replica dell’ex Bluvertigo non si è fatta attendere. In mattinata, Morgan – durante la conferenza stampa via WhatsApp – ha fatto sapere di aver apprezzato «la grinta» di Fedez: «almeno un po’ di verve!», ha scritto il musicista. «Ma adesso che ha sbottato – ha continuato – cacceranno via anche lui o insultare gli assenti a mezzo televisivo è conforme allo spirito e ai valori di Sky? Sarebbe una bella scena vederlo che si caccia via e si dà le pedate nel sedere da solo strillando: o io o io!». Ma non solo: all’ex giudice è inoltre piaciuta la battuta di Fedez su Sgarbi e Meloni («Per ottenere quello che ho non ho mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi», ndr): «Si vede proprio che di musica non se ne intende, non è il suo campo», ha detto Morgan bollando, infine, le dichiarazioni «Incommentabili. Si può solo fare ironia, più in basso di così non ha senso andare».

«L’odio non è una cosa da artisti»

Per Morgan «le divergenze tra gli esseri umani non sono una cosa bella, non sono uno spettacolo d’arte, non si impara niente. Io ho pensieri diversi nella mia testa, idee, visioni di musica e storie da raccontare, e penso anche che se c’è una cosa che ogni artista ha il dovere morale di promuovere è la bellezza». Quest’ultima, secondo l’artista, «non è semplicemente una forma esteticamente sublime, ma è espressione e compimento dell’anima umana in stato di grazia. I valori che un artista non dimentica mai sono l’armonia, il dialogo, la comunicazione, l’espressione, la comprensione. Il perdono. L’odio non è cosa da artisti», ha concluso.

